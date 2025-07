Genoa, Sucu a Moena lancia Vieira: “Resterà qui per 10 anni”

Presentazione a Moena tra applausi e cori rossoblù

Grande entusiasmo a Moena per la presentazione del Genoa, con tanti tifosi presenti tra cori e applausi. L’ovazione più calorosa è stata per il presidente Dan Sucu, che ha ribadito la centralità del tecnico Patrick Vieira nel progetto rossoblù.

Sucu: “Vieira resterà con noi per 10 anni”

Durante la serata, Sucu ha dichiarato: «Vieira resterà al Genoa per 10 anni», sottolineando la fiducia assoluta nel lavoro dell’allenatore francese e la volontà di costruire un percorso a lungo termine per riportare il Grifone sempre più in alto.

Vieira punta sulla stabilità e guarda alla Coppa Italia

Il tecnico rossoblù ha espresso la volontà di fare bene in Coppa Italia, competizione che negli ultimi anni ha regalato delusioni al Genoa con eliminazioni nei primi turni. «La cosa importante è avere stabilità, creare un gruppo e competere ogni domenica – ha spiegato Vieira – così si raggiungono gli obiettivi. Abbiamo un gruppo umile che lavora per portare la società più in alto possibile».

“Alzare il livello per una stagione importante”

Vieira ha aggiunto: «Sappiamo di dover alzare il livello, i tifosi si aspettano di fare meglio dell’anno scorso. Lo staff sta facendo un lavoro eccezionale, siamo uniti e pronti a competere domenica dopo domenica per fare una grande stagione».

Dopo l’amichevole col Mantova il ritorno a Genova

Il ritiro di Moena si chiuderà con l’amichevole contro il Mantova prevista per sabato. Dopo la partita, la squadra farà rientro a Genova dove si aggregherà anche l’attaccante Lorenzo Colombo, in arrivo dal Milan per rinforzare l’attacco rossoblù.

