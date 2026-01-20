Genoa su Baldanzi? Șucu protagonista, trattativa con la Roma

Il presidente Dan Șucu osserva il trequartista della Roma Baldanzi mentre i tifosi attendono sviluppi sul mercato

Il Genoa, guidato dall’imprenditore romeno Dan Șucu, monitora il possibile arrivo di Tommaso Baldanzi, 22 anni, trequartista dell’AS Roma. Dopo l’arrivo del portiere Justin Bijlow, il club ligure cerca rinforzi in grado di incidere immediatamente sul centrocampo offensivo.

Le prime indiscrezioni provengono dal quotidiano romeno sport.ro, che segnala i “Grifoni” vicini a un accordo con la Roma. Secondo quanto sostiene il giornale sentito il giornalista italiano Nicolò Schira, le visite mediche di Baldanzi potrebbero svolgersi non appena la trattativa riceverà l’ok definitivo dal club giallorosso. Al momento, però, nulla è confermato ufficialmente.

Il ruolo di Dan Șucu e le mosse di mercato

Dan Șucu, imprenditore rumeno dei mobili in legno e presidente del Genoa, ha attirato l’attenzione dei tifosi grazie alla sua gestione decisa. In passato criticato per investimenti limitati, Șucu ha recentemente stupito i sostenitori del Rapid Bucarest inviando un jet privato per portare in Romania Olimpiu Morutan, centrocampista dell’Arīs Salonicco e della nazionale rumena. Questa mossa ha risollevato l’umore dei tifosi e rafforzato le aspettative sul mercato del club romeno, dimostrando la capacità del presidente di agire rapidamente per garantire rinforzi di qualità.

Termini e prospettive del possibile trasferimento

L’eventuale passaggio di Baldanzi al Genoa potrebbe avvenire tramite prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il contratto, se firmato, durerebbe fino al 2030, confermando l’interesse dei liguri per il giovane talento giallorosso, già protagonista nelle squadre giovanili della Roma e con presenze in Serie A.

Nonostante l’ottimismo dei tifosi, la trattativa rimane in fase di definizione e sarà ufficiale solo dopo l’intesa definitiva con la Roma.

Strategia di mercato del Genoa

L’interesse per Baldanzi rispecchia la filosofia di mercato di Șucu: puntare su giovani talenti e rinforzare il reparto offensivo. Con la stagione in Serie B ancora complicata, il club spera che nuovi innesti possano contribuire a risalire la classifica. Ogni mossa, tuttavia, dipenderà dall’evolversi della trattativa e dalla conferma del trasferimento con il club giallorosso. L.B.

