Genoa-Stubaital 13-0, prima sgambata del nuovo corso

Mille anime rossoblù in Austria per l’esordio. Contro la rappresentativa della Val Stubai finisce 13-0, ma è l’ultima cosa che conta. Il test funge da semplice allenamento al nono giorno di preparazione. Con le gambe appesantite dai carichi, mister Ballardini distribuisce le fatiche nel gruppo, ruotando gli effettivi nei due tempi e prendendo nota delle indicazioni. Entusiasmo e cori accompagnano le mosse dei giocatori, tra cui spacca nella prima frazione il neo acquisto Piatek. Il polacco finalizza il gran lavoro dei compagni andando in gol cinque volte con un repertorio completo. Il Grifo si schiera a quattro in difesa, preoccupandosi di oliare i meccanismi dal centrocampo in su con la ricerca dell’intesa. Competano le marcature il guizzante Kouamé e Lazovic.

Nella ripresa cambiano gli interpreti, non lo spartito. Il Genoa spinge e viene giù da tutte le parti, mettendo pressione alla formazione tirolese costretta a rintanarsi nella propria metà. Sono rare le occasioni in cui Vodisek prima, e Russo in seguito, devono scaldare i guanti. Il tiro al bersaglio prosegue senza soluzione di continuità. Due volte Galabinov, una Omeonga, arrotondano il punteggio. Il tecnico osserva in piedi dalla panchina, mentre la pioggia caduta all’inizio sparisce nella ripresa. Poi tocca al giovane Zanimacchia e a Medeiros infilare la porta con conclusioni di precisione. Il cappello lo mette alla fine lo stesso Medeiros con una delizia telecomandata all’incrocio. Martedì per l’amichevole con lo Zenit San Pietroburgo sarà un’altra musica.

Genoa 1°t. – Radu (32’ Vodisek), Spolli, Gunter, El Yamiq, Romulo (27’ Zanimacchia), Piatek, Kouamé (27’ Raul Asencio), Mazzitelli, Pandev (c), Lazovic, Lakicevic.

Genoa 2° t. – Vodisek (15’ Russo), El Yamiq (15’ Zanimacchia), Lapadula, Rossettini, Galabinov, Bessa, Callegari, Pereira, Omeonga, Medeiros, Zukanovic.

Allenatore: Ballardini.

Reti: pt 7’ (rig.), 8’, 10’, 39’, 42’ Piatek, 27’ Kouamé, 32’ Lazovic; st 7’, 22’ Galabinov, 12’ Omeonga, 27’ Zanimacchia, 29’, 39’ Medeiros.