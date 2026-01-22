Genoa, Stanciu lascia il club: accordo per la rescissione

L’esperienza di Nicolae Stanciu con la maglia del Genoa si è chiusa anzitempo. Il centrocampista rumeno ha raggiunto un’intesa per la rescissione del contratto, ponendo fine a un percorso iniziato solo pochi mesi fa e mai realmente decollato.

Un percorso mai realmente iniziato

Arrivato con aspettative importanti, Stanciu ha trovato poco spazio nel corso dell’attuale stagione, senza riuscire a ritagliarsi un ruolo stabile nelle rotazioni della squadra. Le opportunità concesse non hanno prodotto un impatto significativo sul rendimento complessivo, contribuendo a una separazione maturata in tempi rapidi.

Tra Coppa Italia e l’episodio di San Siro

Il contributo più tangibile del giocatore resta il gol realizzato in Coppa Italia contro il Vicenza, una delle rare occasioni in cui è riuscito a lasciare il segno. Diverso il peso dell’episodio avvenuto allo stadio San Siro, nel finale della sfida contro il Milan, quando il rigore calciato nei minuti di recupero non è stato trasformato, lasciando il punteggio sull’1-1. Un rigore che, nessuno voleva calciare, e che forse doveva essere battuto dal capitano. Stanciu da statistiche non sarebbe, infatti, un vero e proprio rigorista.

In ogni caso, il fallimento del rigore è stato un momento che ha inevitabilmente inciso sul giudizio complessivo della sua parentesi genoana.

Ipotesi future lontano dall’Italia

Ora il futuro di Stanciu sembra orientato verso un trasferimento fuori dall’Europa, con l’ipotesi di una destinazione in Estremo Oriente considerata la più concreta. Appare invece meno probabile un ritorno immediato in Romania, anche in relazione a un possibile approdo al Rapid Bucarest guidato da Dan Șucu.

