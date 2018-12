Genoa-Spal, Prandelli: non potevo chiedere di più ai miei giocatori

Non riesce a bagnare l’esordio con tre punti ma può essere soddisfatto Prandelli per il punto conquistato contro la Spal.

“In pochi giorni non potevamo chiedere molto, se non da un punto di vista caratteriale e da questo punto di vista la squadra hanno risposto bene. Adesso dobbiamo muovere la classifica e soprattutto dare tranquillità a tutti i giocatori.

Ringrazio Preziosi e la società per aver pensato a me, io con grande umiltà darò il massimo per far crescere quessta squadra.

Sono convinto che possiamo fare un buon campionato. Il mercato? Prima devo conoscere bene tutti gli effettivi, poi vedremo se dovremo attuare dei correttivi”.