Genoa, Shomurodov saluta: Un passo avanti per la mia carriera

Shomurodov saluta ufficialmente il Genoa ed abbraccia il suo futuro giallorosso alla Roma.

Queste le dichiarazioni del calciatore asiatico.

“La Roma rappresenta un enorme passo in avanti nella mia carriera: farò di tutto per dimostrare di meritare questa maglia e affermarmi in uno dei club più importanti al mondo. La velocità con cui si è conclusa la trattativa testimonia il mio desiderio di mettermi subito a disposizione del mister e dei compagni”, ha dichiarato il giocatore nella sua prima intervista in giallorosso.

Shomurodov indosserà la maglia numero 14, lasciata recentemente libera da Gonzalo Villar, passato al numero 8. Da domani comincerà ad allenarsi agli ordini di Mourinho