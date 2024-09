Genoa, sabato sera la festa per i 131 anni

Si stanno definendo gli ultimi dettagli per la festa in piazza in occasione dei 131 anni del Genoa. I tifosi si sono dati appuntamento per domani sera, alle 22:30, in Piazza De Ferrari, dove attenderanno la mezzanotte insieme a una delegazione della squadra.

“Come l’anno scorso, ci ritroviamo il 6 settembre in Piazza De Ferrari alle ore 22:30 per celebrare il compleanno del Genoa. Per questa occasione, invitiamo tutti: da chi era a Liverpool a chi ha affrontato la trasferta a Castel di Sangro, quando la partita fu rimandata a causa di una bufera di neve; da chi ha fatto l’abbonamento in Serie C a chi ha camminato in corteo il 6 maggio 2023 verso De Ferrari, e a chi ha applaudito la squadra alla fine della partita contro il Verona.”