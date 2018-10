Genoa, ritorna lo svicolato Miguel Veloso

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Miguel Veloso (Coimbra, 11 maggio 1986). Per il giocatore portoghese, 92 presenze in campionato e 3 gol in maglia rossoblù, si tratta della terza esperienza con il club più antico in Italia.

In Liguria, Veloso ha militato sempre biennalmente, dal 2010 al 2012 e dal 2016 al 2018. In totale, finora, è sceso in campo con la maglia del Genoa 92 volte siglando 3 reti.

Portoghese classe 1986 ha avuto esperienza in Ucraina alla Dinamo Kiev e in Portogallo allo Sporting di Lisbona. Ora la terza parentesi a Genova dove ormai è di casa.