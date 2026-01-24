Genoa, rinforzi per la prima squadra e novità in Primavera

Ufficiali gli arrivi di Zätterström e Baldanzi. Arrivano anche due innesti anche per il settore giovanile

Il Genoa amplia le opzioni in difesa con l’inserimento di Nils Erik Ulf Zätterström. Il club rossoblù ha definito con lo Sheffield United l’arrivo del centrale svedese con la formula del prestito, riservandosi la possibilità di acquisirne il cartellino al termine della stagione. Classe 2005, nato a Malmö, Zätterström è un mancino di notevole struttura fisica, alto 193 centimetri, cresciuto nel vivaio del Malmö FF e promosso stabilmente in prima squadra nel campionato 2024/25.

Nel suo percorso recente ha collezionato presenze nelle competizioni europee, tra Europa League e turni preliminari di Champions League, prima del trasferimento in Inghilterra nell’estate 2025. A livello internazionale vanta esperienze con le selezioni giovanili svedesi Under 19 e Under 21, oltre all’esordio con la Nazionale maggiore in UEFA Nations League.

Baldanzi rinforza il centrocampo rossoblù

La società ligure ha ufficializzato anche l’ingaggio di Tommaso Baldanzi, centrocampista arrivato dalla Roma con un accordo di prestito e diritto di riscatto. Nato a Poggibonsi nel 2003, Baldanzi porta con sé un bagaglio di esperienza maturato soprattutto in Serie A, dove ha totalizzato 95 presenze e realizzato otto reti. Nel suo curriculum figurano inoltre partecipazioni a competizioni internazionali per club.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Baldanzi è entrato stabilmente in prima squadra nel 2022, per poi passare alla Roma nel gennaio 2024. Con le nazionali giovanili italiane ha disputato numerosi incontri, arrivando a giocare da titolare la finale del Mondiale Under 20 nel 2023. Al Genoa vestirà la maglia numero 8.

Movimenti in entrata per la squadra Primavera con Ouedraogo

Parallelamente agli innesti in prima squadra, il Genoa ha rinforzato anche l’organico della Primavera. Dal Virtus Francavilla arriva a titolo definitivo

, esterno sinistro classe 2007 originario del Burkina Faso. Il giovane si è messo in evidenza nel campionato di Serie D come uno dei profili emergenti del torneo ed è stato aggregato al gruppo giovanile rossoblù.

Lauricella completa il pacchetto dei giovani

Altro innesto per la Primavera è Giovanni Lauricella, esterno difensivo mancino nato a Palermo nel 2007. Il Genoa ha raggiunto un accordo con l’Empoli per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il riscatto. Lauricella vanta già un palmarès significativo a livello giovanile, avendo conquistato nel 2024 il Campionato Europeo Under 17 con la Nazionale italiana, oltre a diverse convocazioni nelle selezioni azzurre di categoria.

