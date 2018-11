Genoa, rapporto Tifoseria-Preziosi sempre più teso

Negli ultimi anni il rapporto tra la tifoseria organizzata del Genoa e il presidente Preziosi si è fatto sempre più teso: l’esonero di Ballardini è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso e gli animi in casa genoana sono diventati molto tesi.

La nostra pazienza verso i vertici societari è finita. Senza se e senza ma”.

E’ iniziata in casa Genoa la contestazione parte degli Ultrà della Gradinata Nord che criticano le ultime scelte del presidente, Enrico Preziosi. In un comunicato, i tifosi più caldi invitano a riempire lo stadio sabato alle 20, prima della gara con il Napoli, per “far sentire e far capire al sig.Preziosi cosa pensa il popolo rossoblù, stufo di lui e della sua sciagurata presidenza”.