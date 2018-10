Genoa, prosegue la prevendita per l’Udinese al Ferraris

Archiviata la partita all’Allianz Stadium con la Juventus, ecco il match con l’Udinese in programma allo Stadio Ferraris domenica alle ore 15.

Dopo il primato di presenze con il Parma, un’altra occasione per riempire l’impianto, approfittare delle agevolazioni e sfruttare l’effetto Marassi. Quattro vittorie su cinque, compresa quella in Coppa Italia, in questo avvio di stagione.

I tagliandi per il match con la squadra friulana, senza il surplus dei diritti di prevendita, sono reperibili al Ticket Office del Genoa Museum and Store, in via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19, chiuso lunedì), nelle ricevitorie LisTicket o attraverso modalità on-line su listicket.com.

Gli Under 14 entreranno senza pagare nei Distinti e Gradinata Sud, ritirando un biglietto al Ticket Office entro sabato. L’ingresso è subordinato all’accompagnamento di un adulto. Gli Under 8 potranno ritirare, entro lo stesso termine, un titolo gratuito per tutti i settori. Domenica i tagliandi U.8 saranno acquistabili alle biglietterie di Marassi al costo di 1 euro.

Prezzi – (*tariffa ridotta 8-16 anni): Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 80 euro (*40); Distinti 30 euro (*15); Gradinata Sud: 20 euro (*10); Settore 5: 20 euro (*10); Settore Ospiti: 20 euro (*10)