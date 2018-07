Genoa, pronta la seconda fase di ritiro a Brunico

Sotto l’aspetto dei ritiri pre-campionato, l’estate 2018 ha introdotto Brunico tra le località pronte ad accogliere il Genoa e i tifosi.

Dopo due giorni di riposo, domenica e lunedì, concessi per ricaricare le batterie al termine della prima parte di preparazione e i primi test, la squadra capitanata da Criscito ripartirà martedì per le Dolomiti e la Val Pusteria, dove nel pomeriggio inizieranno gli allenamenti e la permanenza della carovana si protrarrà sino al 29 luglio. Saranno due i match che il team sosterrà a Brunico. Il 26 con il Cuneo (Serie C) alle ore 17 e in seguito con un’altra avversaria in via di imminente ufficializzazione.

Brunico e Riscone vantano un’ultraventennale esperienza in fatto di ospitalità di club calcistici italiani e stranieri. Nella cerchia Inter, Torino, Napoli, Lazio, Roma, Cagliari. Attrattive e natura incontaminata. Il borgo antico. E costruzioni storiche come il castello che domina il panorama. Un territorio che si presta alle gite nei parchi e mette nel piatto un’ampia scelta di peculiarità eno-gastronomiche. L’offerta non mancherà per i supporter che seguiranno il team di mister Ballardini. Il centro sportivo è stato recentemente ristrutturato con l’inaugurazione dei nuovi spogliatoi.

