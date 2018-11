Genoa, pronta la prevendita per la sfida col Napoli

Una festa dello sport. Un inno al gemellaggio tra due delle tifoserie più calde nel panorama italiano. Per il match che si disputerà allo stadio Ferraris il prossimo fine settimana, per la dodicesima giornata di campionato, la prevendita dei tagliandi avrà inizio domani, sabato 3 novembre, esclusivamente al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19, domenica aperto, lunedì chiuso).

I biglietti saranno disponibili inoltre a partire da lunedì, ore 10, nelle ricevitorie Listicket e on-line tramite acquisizione su www.listicket.com. I titoli di accesso per gli Under 8 saranno ritirabili gratuitamente, sino a esaurimento dei posti, al Ticket Office sino alla giornata di venerdì 9 novembre. Il giorno del match invece saranno disponibili alle biglietterie di via Monnet al prezzo simbolico di 1 euro in tutti i settori.

Per l’incontro con il team di mister Ancellotti sono in vigore le tariffe per gli Under 16. Questi i prezzi base (*tariffa ridotta 8-16 anni): Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 100 euro (*50); Distinti 40 euro (*20); Gradinata: 25 euro (*15); Settore 5: 25 euro (*15); Settore Ospiti: 25 euro (*15).