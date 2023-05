Genoa, prime voci di mercato: sogno Belotti

Il Genoa comincia a pensare alle prime opzioni di mercato e avrebbe messo gli occhi su Andrea Belotti. L’attaccante, 30 anni il prossimo 20 dicembre, è arrivato alla Roma da svincolato. L’ex granata ha un contratto in scadenza 2023, l’opzione prevista per il 2024 non dovrebbe essere rinnovato

La punta di Calcinate arriva da un anno condizionato dagli infortuni. Con i giallorossi in serie A zero gol e 2 assist in 27 gettoni, solo 838′ totali, 30,03′ di media. In Europa League va un po’ meglio con 3 gol in 11 recite. Alla Roma Belotti guadagnava circa 2,8 milioni netti più bonus a stagione, cifra impensabile per i liguri. Al momento infatti, tolto Kevin Strootman, in prestito e il cui stipendio in gran parte è pagato dal Marsiglia, a guadagnare di più è il croato Milan Badelj con 1,4 milioni netti. Il matrimonio Genoa-Belotti è più di un’opzione, ma il Gallo dovrà rivedere le proprie pretese economiche.