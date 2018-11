Genoa prima squadra ligure per numero di tifosi

Sono ben 34 milioni gli italiani, secondo i dati di un sondaggio effettuato sul territorio nazionale nel 2018 da Statista, “European Football Benchmark”, che professano interesse verso il gioco del calcio nel ruolo di tifosi o semplici simpatizzanti.

Secondo questa statistica il Genoa si colloca al tredicesimo posto, prima squadra ligure, per seguito di supporter dichiarati raccogliendo al contempo le simpatie del 17% del campione generale e il 14% in termini di antipatie. Solo Atalanta e Cagliari, sotto quest’ultimo aspetto, calamitano in Serie A un numero di antipatie inferiori al Grifone, evidentemente visto di buon occhio, o se non altro con una certa neutralità, dalla maggior parte degli intervistati appartenenti, o non, alle fazioni rappresentate.