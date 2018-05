Genoa, prezzi ridotti per l’ultima contro il Toro

Per l’ultima di campionato un nome di richiamo come il Torino. Come era avvenuto per il precedente match interno con la Fiorentina, la società ha dimezzato i prezzi dei biglietti in quasi tutti i settori per favorire l’afflusso di pubblico allo stadio. La gara verrà giocata a Marassi domenica alle 15, dopo lo spostamento comunicato dalla Lega. Sarà il congedo della squadra in questa stagione conclusa con il lieto fine. Una festa annunciata tra due tifoserie amiche. E con molteplici significati al di là degli aspetti sportivi legati al campo tra saluti, ritorni e addii.

I biglietti per assistere all’incontro sono reperibili da oggi nelle ricevitorie Listicket e sul canale online. Da martedì inoltre al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico (10-19). La trasferta per i supporter granata è aperta pure ai non titolari di tessera del tifoso. I costi base prevedono queste tariffe (*tariffa 8-16 anni): Tribuna Inferiore Numerata: 50 euro (*25), Tribuna Superiore Numerata: 25 euro (*15), Tribuna Inferiore Settore 5: 10 euro (*5), Distinti Numerati: 20 euro (*10), Gradinata Nord: 20 euro (*10), Gradinata Sud: 10 euro (*5), Settore Ospiti: 20 euro (*10). Sotto gli 8 anni 1 euro.