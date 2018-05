Genoa, Preziosi su acquisto Avellino: Cavolate

Si rincorrono da mesi le voci riguardo una possibile cessione del Genoa da parte di Enrico Preziosi che avrebbe messo nel mirino l’Avellino, società della sua città natale.

Con la società irpina ci sono stati alcuni movimenti di mercato soprattutto nella scorsa estate che hanno avvalorato queste tesi.

Con il finire della stagione sono ritornate le indiscrezioni che vedono Preziosi vicino alla Campania.

Ma il presidente rossoblu smentisce categoricamente con alcune dichiarazioni alla stampa che lasciano pochi dubbi.

”Sono sciocchezze non c’e Nulla di vero in questa storia. Anche volendo non potrei avere due società per regolamento quindi sono voci prive di fondamento”.

fc