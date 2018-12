Genoa, Prandelli: dal Parma alla delusione azzurra in Brasile

Il Genoa riparte da Cesare Prandelli, un allenatore che ha fatto molto bene anche se negli ultimi anni ha registrato un lieve declino nel suo palmares.

Gli splendidi anni al Parma e soprattutto alla Fiorentina sono ancora vivi nel ricordo di tutti i tifosi, ma è la Nazionale ad aver fatto da spartiacque tra i due periodi del mister di Orzinuovi.

Il secondo posto agli Europei 2012, ultimo risultato azzurro di rilievo, ma anche e soprattutto il fallimentare mondiale in Brasile nel 2014, carico di speranze di poter sognare un’altra Notte di Berlino e invece naufragato nel più triste dei modi in un girone “materasso”. A concludere le sfortunate esperienze estere con Galatasaray, Valencia e Al Nasri.

Dopo otto anni arriva una nuova esperienza in serie A: potrebbe essere lo stimolo ideale per Prandelli e per il Genoa per tornare a splendere dopo alcune stagioni poco esaltanti per entrambi.

fc