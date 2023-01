Genoa-Pisa 0-0, Gilardino: Ottima prova, mancato solo il gol

Gilardino rimane comunque soddisfatto nonostante il pari senza reti ottenuto contro il Pisa.

“Ho fatto i complimenti alla squadra per come hanno giocato e difeso. Il Pisa gioca ed è una formazione forte, lo sapevamo ma abbiamo concesso poco. Nella ripresa dopo l’espulsione di Marin avevamo la possibilità di chiudere il match e prendere altri tre punti ma non abbiamo trovato il guizzo decisivo. Ci è mancato solo il gol. Peccato, ma non ho troppi rimpianti. Abbiamo fatto un po’ di rincorsa e va bene così. Il punto di sabato lo tengo stretto perché ci porta in alto. Sappiamo che im torneo di B è difficile e che ci vuole pazienza e concentrazione. Ai ragazzi ho detto di guardare una gara alla volta. Dopo il Pisa avremo un altro scontro insidioso col Parma ma la squadra c’è e lavora con intensità. Per il futuro sono fiducioso perchè questa squadra ha una precisa identità”.