Genoa, Piatek sempre più re dei bomber

Il primo a raggiungere la doppia cifra nel massimo campionato, grazie al rigore nel derby trasformato con la freddezza di un eschimese.

Palla da una parte, portiere dall’altra. E sarebbero potuti essere due con la conclusione potente sul finire del primo tempo, in cui Audero ha dimostrato tutta la sua bravura, opponendosi con il corpo a una cannonata micidiale. Stacchi in contro tempo, partecipazione al gioco, tiri al fulmicotone. KP9, al secolo Krzysztof Piatek, davanti agli osservatori di mezza Europa ha esposto il suo campionario fatto di classe e praticità. In tribuna a vederlo c’era anche un folto gruppo di connazionali, arrivati a Genova per vivere la straordinaria atmosfera del derby della lanterna.