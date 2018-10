Genoa, Piatek il più decisivo in A con Insigne

Nove reti che al Genoa hanno portato dodici dei quattordici punti in classifica. Le ‘pistole’ fumanti di Krzysztof Piatek, il capo-cannoniere della Serie A, che viaggia a una media di quasi un gol a partita nelle gare ufficiali disputate nel 2018 con il Cracovia, la Nazionale e il Grifone, sono state quelle che hanno prodotto i maggiori vantaggi per la sua squadra. Una precisione di tiro, in rapporto ai tentativi effettuati, da autentico cecchino. Solo Insigne per il Napoli, anche se con un minor numero di gol (6), è stato altrettanto redditizio per il proprio team di appartenenza.

Sono cinque le vittorie del Genoa allo stadio Meazza dall’istituzione del girone unico. L’ultima è datata 2014 con il punteggio di 3-1. Giormata di rifiniture intanto per rossoblù e rossoneri al Centro Signorini e a Milanello. Un piano di lavoro intenso per allenatori e giocatori, alle prese con il poco tempo per preparare l’incontro da ogni angolazione. E’ un inedito l’incrocio tra Juric e Gattuso. A differenza del tecnico del Genoa che ha parlato della partita nella sala stampa di Villa Rostan, non ha avuto luogo la conferenza della vigilia per l’allenatore avversario.