Genoa, Piatek il pistolero re d’Europa

Uno o più “turni di riposo” possono capitare a tutti. A Krzysztof Piatek è accaduto sabato sera a Torino: l’1-1 con la Juventus è un grande risultato, specie perché sul campo dei Campioni d’Italia, e il bomber rossoblù lo ha festeggiato assieme a compagni, staff e società.

Ma nonostante per la prima volta non sia stato menzionato sul tabellino alla voce gol realizzati, Piatek resta il capocannoniere europeo con 9 reti (e una partita in meno, che il Genoa recupererà mercoledì 31 ottobre a Milano). E’ stato raggiunto in vetta a questa speciale classifica relativa ai soli 5 campionati più importanti del continente da Mbappé del PSG ed è insediato da vicino da Stuani del Girona (in campo questa sera a San Sebastian contro la Real Sociedad) con 8 reti.