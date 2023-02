Genoa-Palermo 2-0, torna a sorridere il Grifone di Gilardino

Il Genoa vince 2-0 il big match di serie B al Ferraris contro il Palermo di Corini.

Una prestazione di qualità ma anche di grinta per i rossoblù che mettono pressione alla Reggina terza in classifica.

Vantaggio al ’26: Gudmundsson resiste alla carica, entra in area di rigore e lascia partire un destro rasoterra che si infila alle spalle di Pigliacelli. Palo-gol e rossoblù avanti per 1-0.

Al ’40 vicino al pari il Palermo: traversone stavolta morbido di Valente a cercare il colpo di testa in area di Nedelcearu! Pallone che sorvola la traversa ma di pochissimo.

Al ’49 annullato il gol del raddoppio al Genoa per un fuorigioco di Coda. Il tocco di Marconi aveva portato alla conclusione in rete di Gudmundsson.

Al ’77 Sala dalla sinistra ha messo in mezzo un pallone per Soleri che sotto porta calcia a botta sicura ma trova l’intervento mostruoso del portiere Martinez.

Un minuto dopo Gudmundsson prende le misure e calcia a giro con il destro. Il pallone si stampa sul legno.

Il raddoppio in Zona Cesarini: Marconi sbaglia il passaggio, Palermo scoperto, il pallone arriva morbido da Puscas per Jagiello che da solo in area piccola insacca in tranquillità e chiude il match. 2-0 Genoa.

Genoa-Palermo 2-0: 25′ Gudmundsson, 96′ Jagiello

IL TABELLINO:

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Badelj, Sturaro (73′ Strootman); Gudmundsson (89′ Jagiello), Aramu (72′ Puscas); Coda (72′ Dragus). A disp.: Semper, Czyborra, Salcedo, Matturro, Lipani, Yalcin, Calvani, Boci. All. Gilardino.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (73′ Segre), Verre (73′ Soleri), Damiani (46′ Gomes), Saric (65′ Broh), Sala; Brunori, Di Mariano (65′ Tutino). A disp.: Massolo, Grotta, Graves, Orihuela, Buttaro, Aurelio, Lancini. All. Corini.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli (Di Vuolo-Vigile).

MARCATORI: 25′ Gudmundsson, 96′ Jagiello.

NOTE: Ammoniti Sabelli, Hefti, Segre, Mateju, Nedelcearu.