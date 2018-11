Genoa-Napoli, già 22 mila biglietti venduti

Sta volando la prevendita per la partitissima al ‘Tempio’ con il Napoli. Sono già 22mila i titoli di accesso in possesso dei supporter del Grifone e del Ciuccio, tra paganti (4mila) e abbonati (18.004). A quattro giorni dalla disputa del match, è stato strabattuto il primato stagionale stabilito nel match con il Parma (20.551). Quasi esaurito il settore ospiti. Restano meno di 200 biglietti su un totale di 2.000 coincidente con la capienza.

Non ci sono limitazioni all’acquisto per i sostenitori della squadra di Ancelotti, non solo per il settore ospiti ma anche in tutti gli altri disponibili. Visti i rapporti di amicizia esistenti nessun problema di ordine pubblico, semmai una festa da accendere a quattro mani gomito a gomito. I tagliandi sono reperibili al Ticket Office del GMS in via al Porto Antico, nelle ricevitorie Listicket e on-line su listicket.com. Sabato il Ferraris regalerà il colpo d’occhio delle grandi occasioni.