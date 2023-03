Genoa, meno dieci alla fine della Serie B: Grifone alla prova Ternana

Il Genoa si ritrova mercoledì per riprendere gli allenamenti. Una parentesi breve per smaltire i postumi e ripartire tenendo alta la concentrazione.

A dieci giornate dalla fine, quando la Serie BKT è entrata nel vivo, i punti pesano un po’ di più. E’ salito a ventotto, in tredici partite, il bottino con mister Gilardino in panchina. Per la sfida con la Ternana (stadio Ferraris, domenica, ore 16:15) non si profilano assenze causa squalifiche. Con il debutto di Accornero, azzurrino U.19, sono saliti a tre i giocatori, cresciuti nel settore giovanile (Boci, Lipani), all’esordio in prima squadra esordendo in questa serie B.