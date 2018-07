Genoa, Marchetti si presenta: Pronto per la sfida

È il giorno della presentazione di Federico Marchetti, avvenuta in tarda mattinata .

L’ex estremo difensore tra le altre di Cagliari e Lazio ed ex numero 12 della nazionale raccoglierà l’eredità pesantissima di Mattia Perin, andato alla Juve.

Ma non ha paura della nuova avventura “I tifosi si possono fidare di me, sto bene fisicamente e non vedo l’ora di scendere in campo”.

”Ringrazio il presidente Preziosi che è stato il primo a cercarmi insieme al dg Perinetti e questo, insieme ai tifosi fantastici, mi hanno fatto scegliere Genova”.

”Voglio diventare il leader della difesa ed aiutare i compagni di squadra come faceva Perin durante il suo regno qui al Genoa”.

fc