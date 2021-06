Genoa, l’unser 17 vola in finale Scudetto a Ravenna

Vittoria per 3-1 nella semifinale, in gara secca, in casa del Bologna. E il sogno continua. Resta ‘solo’ l’ultimo passo, da compiere martedì (a Ravenna, ore 19) nella finale contro la Roma, vittoriosa 3-2 ai supplementari contro la Spal. Un’impresa straordinaria. Il Genoa Under 17 di mister Konko non fallisce l’appuntamento nel giorno decisivo. Dentro o fuori? Dentro, come no. Un successo in rimonta, come nei quarti con il Milan (4-3), dopo lo svantaggio firmato nel primo tempo da Anatriello sugli sviluppi di un corner. Una partita subito vivace con occasioni da una parte e dall’altra. Per i nostri sfiorano la marcatura Bornosuzov e Palella, con Ascioti sempre vigile sui tentativi dei locali. Nella ripresa è una sinfonia Genoa, con gli innesti del tecnico che cambiano il copione. Prima Romano su servizio di Corelli, poi la stellina Accornero dopo uno scambio con Bornosuzov la ribaltano. I grifoncini stringono i denti, vendono cara la pelle e, in pieno recupero, scrivono la parola fine con il secondo gol di Accornero. Un successo cercato, voluto e centrato da tutto il collettivo.