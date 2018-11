Genoa, Lisandro: Vincere i derby entusiasma

Ci sono partite che riproducono le impronte di un derby, ma escono dai confini che delimitano una città e offrono altri spunti. A Lisbona ci sono sempre state grandi differenze tra Benfica e Sporting. Un incontro che non suscita le stesse vibrazioni di un classico come Benfica contro Porto. “La vera sfida è quella per chi tifa Benfica” spiega Lisandro Lopez. “Non che contro lo Sporting sia una partita normale, ma è un’altra storia. Allo stadio si sentono tanti cori a favore e tanti contro i tifosi avversari, tenuti rigorosamente in settori separati per abbassare il clima di tensione. Vincere questo tipo di partite regala una soddisfazione enorme a chi le gioca e a chi le vede”.