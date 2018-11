Genoa, Lapadula: Derby sfida molto sentita

Il derby di Genova, di Milano, di Torino. Sono tanti i ricordi, a livello di prime squadre o giovanili, legati alle stracittadine per Gianluca Lapadula.

“Quella di Genova è come il Palio di Siena. Si avverte rivalità insieme allo spirito di sportività che accomuna la gente della lanterna. A San Siro le sfide tra Milan e Inter non sono così partecipate, l’atmosfera però è diversa rispetto alla norma. Il 2-2 con il pareggio di Zapata nel recupero mi dà ancora oggi sensazioni piacevoli. A Torino quelli con la Primavera… E pur non essendo derby, cioè sfida tra team della stessa città, certe gare come Pescara-Ascoli sono tanta roba. Ti metti certi carichi sulle spalle…”.