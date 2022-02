Genoa, la carica dei 15 mila contro la Salernitana

Per la partita del Genoa con la Salernitana di domenica 13 febbraio (ore 15), i biglietti sono acquistabili sul portale sport.ticketone.it , nelle ricevitorie abilitate e al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19) fino a mercoledì solo per gli abbonati 2019/20 in regime di prelazione, da giovedì la vendita sarà invece aperta a tutti.

SUPER GREEN PASS – In considerazione delle normative anti Sars-CoV-2 in vigore, sole le persone munite di “Super Green Pass” possono accedere allo stadio per gli eventi sportivi.

PREVENDITA

Dopo l’avvio nella giornata di lunedì la prevendita dei biglietti, acquistabili fino a mercoledì solo dagli abbonati 2019/20 al Genoa Store, sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate, ripartirà dalle ore 10 di martedì con le modalità indicate.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

I biglietti del settore ospiti sono già disponibili, sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate, al prezzo di €20 più diritti di prevendita.