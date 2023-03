Genoa, grande presenza di pubblico per la gara con la Ternana

Voglia di Genoa, voglia di stadio. Si annuncia il pubblico delle grandi occasioni al “Ferraris” per la partita contro la Ternana.

Per rivedere il Grifone a Marassi bisognerà poi aspettare fino al 31 marzo, dopo la trasferta di Brescia e la sosta di campionato. Con l’avvicinarsi della sfida, la prevendita dei biglietti è diventata bollente e anche oggi sta proseguendo nei consueti canali. Oggi si sta registrando anche qualche coda al Ticket Office al Porto Antico, con il personale sotto pressione per smaltire il flusso di richieste. Domenica le biglietterie dello stadio in via Monnet, lato Tribuna, entreranno in servizio alle 11:15, cinque ore prima del fischio d’inizio (16:15). I tagliandi sono reperibili domenica (prevista una giornata soleggiata) al Ticket Office in via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19), nelle ricevitorie Ticketone e online.