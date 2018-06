Genoa, esordio in casa nella prossima serie A

Due mesi e si torna al Tempio. Per la regola dell’alternanza cittadina, il Grifone comincerà il prossimo campionato di Serie A TIM, il dodicesimo consecutivo, debuttando in casa.

L’anno scorso era stato il contrario. Per la trasferta a Reggio Emilia con il Sassuolo. In questa estate in cui a tenere banco sono il Mondiale, il calciomercato, la partita dei diritti televisivi, la nuova squadra sta prendendo forma, tra confermati e neo acquisti, con il passare dei giorni. Tre settimane e spiccioli. Poi si parte con il raduno ufficioso. E il ritiro ufficiale a Neustift. Per l’apertura della campagna abbonamenti, non si dovrà aspettare a lungo. Giusto i tempi tecnici per mettere a fuoco i dettagli, presto i supporter avranno modo di rispondere “presente”, per non perdere la prima sfida. Le amichevoli. Da metà agosto le sfide che contano, a cavallo di Ferragosto (TIM Cup). O in sella all’esordio a Marassi, domenica 19 , anticipi o posticipi permettendo. Voglia di Genoa, saltami addosso.