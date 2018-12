Genoa-Entella, prevendita aperta per la Coppa Italia

Il Genoa Cricket and Football Club ricorda che è in corso la prevendita per il match di Tim Cup con la Virtus Entella, valido per il quarto turno e in programma allo stadio Ferraris giovedì 6 dicembre (ore 18).

I prezzi dei biglietti (non valgono gli abbonamenti stagionali) sono in vendita a un prezzo ridotto, rispetto al giorno della partita, sino alla giornata di mercoledì 5 dicembre inclusa.

E’ attivo l’ingresso gratuito per gli Under 14, nei settori Distinti e Gradinata Nord, ritirando il titolo di accesso con un documento d’identità, anche il giorno della partita, esclusivamente al Ticket Office del Genoa Museum and Store (chiuso lunedì, ore 10-19) in via al Porto Antico 4.

I tagliandi sono acquistabili in prevendita, oltre che al Ticket Office, nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it. Il giorno del match le biglietterie del Ferraris apriranno alle 15.

La Società consiglia di provvedere all’acquisto dei biglietti nei giorni antecedenti la disputa dell’incontro per evitare code ai botteghini dello stadio in occasione del match-day.

Prezzi in prevendita sino a mercoledì 5 dicembre – (*ridotto Under 16)

Gradinata Nord: 10 euro, Distinti 20 euro (*10), Tribuna Inferiore Centrale 40 euro (*20), Settore Ospiti 10 euro.

Prezzi applicati giovedì 6 dicembre – (*ridotto Under 16)

Gradinata Nord: 15 euro, Distinti 25 euro (*10), Tribuna Inferiore Centrale 45 euro (*20), Settore Ospiti 10 euro.