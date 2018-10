Genoa-Entella 1-2, Juric ko contro Boscaglia in amichevole

Non sbagliano un colpo i ragazzi di mister Boscaglia. La situazione dell’Entella sta facendo il giro del mondo, ma la squadra continua a rimanere concentrata rispondendo presente in ogni occasione.

In attesa di scendere finalmente in campo per disputare delle partite ufficiali, Nizzetto e compagni hanno sconfitto anche il Genoa di mister Juric con il punteggio di 2 a 1. Grifoni in vantaggio nella prima frazione con Mazzitelli, ma nella ripresa l’Entella è stata in grado di ribaltare la partita approfittando prima, di un’autorete di Zukanovic e poi trovando il goal vittoria al minuto 69 con il neo entrato Salvatore Caturano. L’Entella vince al centro sportivo “Signorini” di Pegli e si regala l’ennesimo successo di un precampionato che per il momento sembra non conoscere una fine.

ENTELLA

Massolo (al 30° Ayoub)

Cleur (al 20° Ardizzone)

Crialese (al 20° Germoni)

Di Paola (al 1° st Paolucci)

Nizzetto (al 20° Caturano)

Pellizzer (al 15° Benedetti)

Icardi (al 1° st Eramo)

Petrovic (al 1° st Mota Carvalho)

Baroni (al 30° Di Cosmo)

Diaw (al 1° st Martinho)

Adorjan (al 15° Currarino)

All. Boscaglia

Marcatori:

Genoa: 20° 1t Mazzitelli

Entella: 20° st Zukanovic (autorete) – 24° st Caturano

GENOA

Vodisek

Gunter

Lopez

Zukanovic

Medeiros

Mazzitelli

Veloso (dal 15′ s.t. Rolon)

Hiljemark

Omeonga

Lapadula

Pandev (dal 15′ s.t. Lakicevic)

All: Juric