Genoa, Daniele De Rossi è il nuovo allenatore: primo allenamento al Signorini

Daniele De Rossi nuovo allenatore del Genoa CFC

Il Genoa CFC ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Daniele De Rossi come nuovo allenatore della prima squadra. La decisione segna l’inizio di una nuova fase per il club rossoblù, che punta sull’ex capitano della Roma per rilanciare la propria stagione e imprimere un’identità di gioco solida e grintosa.

Il tecnico romano ha già incontrato la squadra e ha diretto il suo primo allenamento pomeridiano al Centro Sportivo Signorini di Pegli, dove ha iniziato a prendere confidenza con l’ambiente e con i giocatori in organico.

Presentazione ufficiale a Villa Rostan

La presentazione di Daniele De Rossi ai media avverrà venerdì alle ore 14 presso la sede storica del club, Villa Rostan, e sarà abbinata alla tradizionale conferenza pre-gara. Al suo fianco siederà Diego Lopez, chief of football del Genoa, che illustrerà la nuova direzione tecnica intrapresa dalla società.

L’arrivo di De Rossi è accolto con entusiasmo da tifosi e addetti ai lavori, che vedono in lui una figura capace di portare carisma, esperienza internazionale e una forte identità tattica, in linea con la storia e l’ambizione del Genoa.

Il ringraziamento del club a Murgita e Criscito

Nel comunicato ufficiale, la società rossoblù ha voluto ringraziare Roberto Murgita e Domenico Criscito per la disponibilità e l’impegno dimostrati nella gestione provvisoria della squadra, sottolineando ancora una volta il loro profondo attaccamento ai colori del Grifone.

Il club ha espresso un “caloroso benvenuto” a De Rossi e al suo staff tecnico, augurando loro buon lavoro in vista del prossimo impegno di campionato.

Con questa scelta, il Genoa apre un nuovo capitolo della propria storia, affidandosi a un allenatore giovane ma già esperto, determinato a restituire entusiasmo e risultati a una piazza tra le più appassionate del calcio italiano.

