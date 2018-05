Genoa, crescita negli ascolti TV delle partite

Quasi il 10% in più di media ascolti in tv per le partite, in casa e in trasferta, rispetto al campionato precedente. Uno dei dati più positivi nella cerchia di società / squadre della Serie A Tim – nove sulle diciassette totali, essendo escluso il calcolo per le neopromosse, hanno registrato il segno più davanti – ad aver migliorato la performance. In raffronto ai 16.983.829 telespettatori annoverati sul mercato italiano, fonte Lega, durante il torneo 2016/17, il Genoa quest’anno ne ha sommati 18.618.273. Un bel balzo in avanti, non c’è che dire.

I club che sono cresciuti percentualmente in misura maggiore, in questo arco temporale, sono stati l’Atalanta (+24,11), il Crotone (+22,04), il Cagliari (+12,05), la Lazio (+11,01). Al quinto posto si colloca il Grifone (+9,62). In territorio positivo pure il Bologna (+9,51), l’Inter (+8,33), la Sampdoria (+1,48) e il Torino (+0,14). Le restanti otto invece hanno subìto una flessione, più o meno accentuata a seconda dei casi. Il Genoa è stato inoltre uno degli otto club, le cui partite sono state trasmesse sulla doppia piattaforma (Premium e Sky).