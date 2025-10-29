Genoa-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Orario e dove vedere Genoa-Cremonese: le formazioni

La partita tra Genoa CFC e US Cremonese, valida per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2025/26, si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

La diretta sarà disponibile in streaming sulla piattaforma DAZN.

Situazione in classifica e obiettivi di Genoa e Cremonese

Il Genoa arriva a questo appuntamento in una condizione complicata: ultimo in classifica con soli 3 punti su 24 disponibili e reduce dalla sconfitta esterna contro il Torino FC. Il club rossoblù cerca il primo successo stagionale per risalire e dare ossigeno alla propria classifica.

Dall’altra parte la Cremonese ha raccolto finora 11 punti e ha subito una sola sconfitta nelle prime otto partite (contro l’Inter Milan), dunque si presenta all’incontro con maggiore tranquillità ma consapevole delle difficoltà del “Ferraris”.

Probabili formazioni: cambi in casa Genoa

Secondo le anticipazioni, l’allenatore del Genoa (Patrick Vieira) dovrebbe apportare due variazioni rispetto all’undici titolare di Torino: il ritorno di Martin al posto di Ellertsson e l’inserimento da titolare di Cornet, con l’arretramento di Norton-Cuffy sulla destra e Sabelli relegato in panchina.

La Cremonese dovrebbe schierarsi con un modulo 3-5-2 orientato a contenere e ripartire, con una coppia d’attacco composta da Vazquez e Vardy che punta sull’esperienza e sulla qualità.

Genoa-Cremonese: le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. Allenatore: Vieira. A disposizione: Sommariva, Siegrist, Otoa, Stanciu, Onana, Thorsby, Ellertsson, Venturino, Carboni, Cuenca, Marcandalli, Gronbaek, Fini, Ekuban, Cornet, Messias, Colombo

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vazquez, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.A disposizione: Audero, Nava, 55Folino, Faye, Ceccherini, Sarmiento, Zerbin, Lordkipanidze, Johnsen, Vardy, Sanabria

Arbitro: Abisso di Palermo, Assistenti: Di Gioia e Di Giacinto, Quarto Uomo: Perenzoni, Var: Dionisi, Ass. Var: Volpi.

