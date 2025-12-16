Genoa CFC condanna gli episodi di violenza prima di Genoa‑Inter

Il comunicato ufficiale del club rossoblù dopo gli scontri nelle strade attorno allo stadio Luigi Ferraris prima della partita del 14 dicembre

Il Genoa Cricket and Football Club ha pubblicato un comunicato stampa ufficiale in cui esprime la propria netta condanna per gli atti di violenza e vandalismo avvenuti nelle strade adiacenti allo stadio Luigi Ferraris prima della partita di Serie A contro l’Inter, disputata domenica 14 dicembre 2025 a Genova. Nel testo, la società sottolinea che tali comportamenti non rappresentano in alcun modo i valori e i principi del club né quelli di un sano tifo sportivo, prendendo le distanze da ogni forma di scontro e disordine.

Il comunicato ufficiale del club rossoblù

Nel dettaglio, il Genoa CFC ha definito “ferma e senza riserve” la propria condanna verso le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo verificatisi nelle ore precedenti il calcio d’inizio. Il club ha manifestato solidarietà alle Forze dell’Ordine impegnate nel mantenimento dell’ordine pubblico e ai cittadini che hanno subito danni o disagi in seguito agli atti deprecabili, ribadendo che tali comportamenti sono lontani dagli ideali del Genoa e dal rispetto che dovrebbe caratterizzare la tifoseria.

Scontri, danni e intervento delle forze dell’ordine

Gli scontri nelle vie antistanti il “Ferraris” sono stati caratterizzati da tensioni tra gruppi di tifosi di Genoa e Inter, con lanci di fumogeni, bengala e altri oggetti. Secondo le ricostruzioni delle cronache locali, prima dell’intervento delle forze dell’ordine sono stati incendiati tre mezzi privati (tra cui un’auto, un furgone e uno scooter) e diversi cassonetti della zona, con almeno due cittadini che hanno riportato danni ai veicoli. Per far fronte alla situazione, la polizia ha utilizzato strumenti di controllo della folla e ha sedato i tafferugli, consentendo però che la partita avesse comunque regolare inizio.

Conseguenze per i residenti e le indagini in corso

La Questura di Genova, in seguito ai fatti di domenica, ha allestito un ufficio dedicato alla raccolta delle denunce da parte dei residenti e dei cittadini coinvolti nei disordini affinché possano essere documentati formalmente i danni subiti o eventuali aggressioni. Le forze dell’ordine, con l’ausilio della Digos e della polizia scientifica, hanno avviato indagini per identificare i responsabili degli scontri e valutare possibili conseguenze penali e amministrative.

Il contesto della partita e la giornata di Serie A

Nonostante le tensioni e i tafferugli nelle ore precedenti, la sfida di campionato tra Genoa e Inter si è svolta regolarmente presso lo stadio Luigi Ferraris nel pomeriggio del 14 dicembre. La partita ha visto l’Inter imporsi per 2‑1, un risultato che ha permesso ai nerazzurri di consolidare la prima posizione in classifica di Serie A dopo quindicesima giornata, mentre il Genoa resta coinvolto nella lotta per la salvezza.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube