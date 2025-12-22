Genoa CFC, archiviate le accuse contro il CEO Blazquez: nessun reato ravvisato

Il Gip del Tribunale di Genova dispone l’archiviazione definitiva delle ipotesi di truffa contrattuale e illecita influenza sull’assemblea

Il Genoa CFC ha comunicato che in data odierna è stato depositato in cancelleria l’atto del Gip del Tribunale di Genova, Anna Maria Nutini, con cui viene disposta l’archiviazione definitiva in sede penale delle accuse mosse nei confronti del CEO del club, Andres Blazquez Ceballos. Il provvedimento chiarisce che “non si ravvisano i delitti ipotizzati”, mettendo così fine al procedimento avviato su iniziativa di ACM DELEGAT E LLC.

Le accuse oggetto del procedimento

Le contestazioni riguardavano presunte ipotesi di truffa contrattuale e di illecita influenza sull’assemblea, che erano state formulate nell’ambito di una vicenda legata ai rapporti societari. L’analisi condotta dall’autorità giudiziaria ha escluso la sussistenza di elementi penalmente rilevanti, portando alla chiusura del caso senza rinvio a giudizio.

La posizione del Genoa CFC e della dirigenza

Con l’archiviazione disposta dal Gip, la posizione del CEO Andres Blazquez Ceballos risulta definitivamente chiarita sotto il profilo penale. Il Genoa CFC ha seguito l’intero iter giudiziario ribadendo la correttezza dell’operato della propria dirigenza e la piena fiducia nell’azione della magistratura genovese.

L’assistenza legale nel procedimento

Nel corso del procedimento, la società Genoa CFC è stata assistita dagli avvocati Cesare Manzitti e Fabio Fossati, che hanno curato la difesa nelle diverse fasi dell’iter giudiziario conclusosi con l’archiviazione delle accuse.

