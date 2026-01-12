Genoa-Cagliari, sfida salvezza al Ferraris: orario e diretta

Rossoblù liguri e sardi si affrontano a Marassi nella prima giornata del ritorno di Serie A

Lo stadio Luigi Ferraris ospita il posticipo della 20ª giornata di Serie A, appuntamento che inaugura il girone di ritorno. In campo Genoa e Cagliari, entrambe coinvolte nella lotta per allontanarsi dalle zone più basse della classifica. Il calcio d’inizio è fissato per le 18.30, con un confronto che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza.

Classifica e momento delle due squadre

La formazione guidata da Daniele De Rossi arriva all’incontro con 16 punti e una situazione di classifica ancora delicata, a breve distanza dalla terzultima posizione. I liguri sono reduci dal pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan, una gara segnata dall’1-1 finale maturato nei minuti di recupero e da un rigore fallito nel finale. All’andata, il confronto tra Genoa e Cagliari terminò con un pirotecnico 3-3, coinciso con l’esordio in panchina di De Rossi.

Il Cagliari di Davide Nicola si presenta a Genova con 19 punti all’attivo. Nell’ultimo turno i rossoblù isolani hanno strappato un pareggio sul campo della Cremonese, rimontando due reti di svantaggio e chiudendo la sfida sul 2-2, risultato che ha confermato la capacità della squadra di reagire nei momenti di difficoltà.

Dove seguire Genoa-Cagliari in tv e streaming

La partita tra Genoa e Cagliari sarà trasmessa in diretta alle 18.30. La copertura televisiva è garantita in esclusiva su Dazn, con possibilità di visione anche su Sky Zona Dazn al canale 214. L’incontro sarà disponibile inoltre in streaming attraverso le piattaforme digitali collegate ai rispettivi servizi.

Genoa-Cagliari: Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Aaron Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Lysionok, Sommariva, Otoa, Ekhator, Masini, Messias, Ellertsson, Cuenca, Saballi, Fini, Stanciu, Venturino, Nuredini.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Idrissi; Borrelli, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sherri, Di Pardo, Obert, Pintus, Zé Pedro, Cavuoti, Liteta, Esposito, Gaetano, Luvumbo, Pavoletti, Trepy.

ARBITRO: La Penna di Roma. ASSISTENTI: Laudato-Ceccon. IV UFFICIALE: Sacchi. VAR: Nasca. ASS. VAR: Maresca.

