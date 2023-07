Genoa, Blazquez: Vogliamo costruire una squadra competitiva

L’Amministratore Delegato del Genoa Blazquez durante la presentazione della nuova maglia analizza la prossima stagione che apetterà il Grifone.

“Non abbiamo un obiettivo ufficiale – ha dichiarato Blazquez-, ma il nostro impegno è quello di costruire una squadra competitiva, se poi arriveremo settimi o quindicesimo questo non lo so. So che che conta fare il meglio possibile”.

“Domani saranno a Genova e saranno i primi acquisti ma sono contento soprattutto di aver convinto Strootman a rimanere ancora un anno e non è stato facile-ha aggiunto Blazquez- così come per Badelj. Due giocatori che daranno stabilità e continuità e potranno insegnare il Dna del Genoa anche ai volti nuovi. Attaccanti? stiamo lavorando su 3/4 opzioni molto interessanti ma ci vuole tempo per chiudere, spero di poter dare qualche notizia nelle prossime settimane”.