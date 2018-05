Genoa, biglietti ridotti per chiamare a raccolta i tifosi

Una chiamata allo stadio. Nel vero senso della parola, in piena regola. Per vivere insieme una festa della Genoanità, nell’anno in cui il club compie i primi 125 anni di vita, celebrandoli con una serie di eventi, iniziative, idee che stanno facendo affiorare l’orgoglio di tifare per il Grifone e decollare il programma messo a fuoco da tempo. In vista della penultima partita casalinga del campionato 2017/18, la società ha deciso di applicare una fortissima riduzione dei prezzi, circa il 50% in tutti i settori, rispetto alle tariffe proposte di norma. Riempire lo stadio. E’ questo l’obiettivo. Tutti al Ferraris!

Per il match con la Fiorentina di domenica prossima (ore 15, alleluia!) si pagano solo dieci euro (cinque per i giovani dagli 8 ai 16 anni) in Gradinata Sud. Venti euro (dieci per i giovani) nel settore Distinti e così via. L’occasione è ghiotta per respirare la magica atmosfera che ammanta le partite del Grifone allo stadio Ferraris. La prevendita è già scattata anche per il settore ospiti (da Firenze è atteso un esodo importante) nelle ricevitorie del circuito Listicket, sul portale www.listicket.com e, da domani, mercoledì 2 maggio, partirà pure al Ticket Office del Genoa Museum and Store (orario continuato 10-10) nell’area del Porto Antico.

Prezzi base (*tariffa 8-16 anni)

Tribuna Inferiore Numerata: 50 euro (*25)

Tribuna Superiore Numerata: 25 euro (*15)

Tribuna Inferiore Settore 5: 10 euro (*5)

Distinti Numerati: 20 euro (*10)

Gradinata Nord: 20 euro (*10)

Gradinata Sud: 10 euro (*5)

Settore Ospiti: 20 euro (*10)