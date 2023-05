Genoa-Bari, la festa per Criscito e la Serie A

Serata da brividi. Una marea di emozioni che sale a fior di pelle. Sentimenti pizzicati come corde di violino. Genoa-Bari è la celebrazione della promozione in Serie A.

Un pre-partita da urlo, coreografia maestosa. Un programma costruito su temi e dettagli. In serate così, momenti da lucidare. Gioielli dell’anima per chi tifa Genoa. Il raccoglimento per l’Emilia Romagna. Dolore condiviso. Il tributo a proprietà, tecnici, giocatori. La premiazione della Lega B, la Coppa Nexus per il 2° posto. La sfilata dei bambini Acg, Academy, gruppi Nord all’intervallo. Poi cerchio che si chiude per ‘Mimmo’ Criscito. Tutto torna nel passo d’addio. E un’altra parabola che completa il viaggio direzione cielo. Di che colore è? “Rossoblù”. La medaglia interrata di De Prà. Presente e passato nell’estrattore dei tempi. I varchi apriranno due ore prima. Su le sciarpe, fuori i fazzoletti.