Genoa, Badelj: Rimasto per riscattare la retrocessione in B

Badelj innamorato del Genoa è sceso di categoria per riportare il Grifone in Serie A.

“L’ho già detto e lo ribadisco, meglio lottare per tornare in Serie A con il Genoa che vivere una stagione senza emozioni da qualche altra parte”

“Sono rimasto per riscattare la retrocessione dell’anno scorso. Ora sto bene, ho superato un infortunio e sono pronto. Ormai sono trascorse già 24 giornate, possiamo dire di conoscere un po’ tutti i nostri avversari. Frosinone a parte, noi siamo riusciti a trovare la continuità che serve per andare in Serie A. Dobbiamo mantenere questo ritmo fino in fondo e per farlo dobbiamo pensare a una gara per volta, cercando di andare a vincere ovunque”.