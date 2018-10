Genoa, a Torino scontro con il figlioccio Perin

Una storia lunga dieci anni. Di quelle vere, belle. Un rapporto solido che neanche il giorno dell’addio, salutato dai peana dei genoani accorsi all’ultima partita contro il Torino, può mettere in discussione tale è stato lo scambio reciproco.

Sabato all’Allianz Stadium il Grifone troverà in campo, e chissà se tra i pali bianconeri come si mormora, uno dei più grandi talenti cresciuti nel settore giovanile sotto la presidenza Preziosi. Dai successi conquistati con la Primavera, ai campionati stratosferici nella porta un tempo occupata dal mitico Giovanni De Prà. Genoano d’adozione. Non la prima da ex che risale a quando l’Airone giocava nel Pescara. Ma una giornata che farà strano. A vederlo con la maglia che ha scelto di indossare, dopo le soddisfazioni con il club più antico in Italia, le convocazioni in Nazionale e la partecipazione al Mondiale in Brasile.