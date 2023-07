Genoa, a luglio riprende l’attività tecnica della squadra

Ultimi giorni di (semi) riposo per i giocatori prima della ripresa parziale dell’attività del Genoa.

Tra appuntamenti scaglionati per le visite, l’inizio dei test funzionali al centro sportivo, l’elaborazione dei primi dati negli uffici di Villa Rostan, la messa in moto si avvicina. La preparazione a tutto gas prenderà il via poi nel ritiro in Val di Fassa, che segna il ritorno in Italia del pre-season dopo le parentesi all’estero. Il Grifone rientrerà alla base dal Trentino il 23 luglio, dopo la terza amichevole (con il Venezia) a Moena, per continuare i lavori al ‘Signorini’. I terreni di gioco sono stati tirati a lucido con gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nella pausa post campionato.