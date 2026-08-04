Rsu, Fp Cgil, Uil Fp e Usb contestano carenza di personale, precariato e mancata applicazione di alcune norme contrattuali. La direzione rivendica il piano di assunzioni e chiarisce i punti sollevati

È stato proclamato lo stato di agitazione del personale del comparto dell’Istituto Giannina Gaslini da parte della maggioranza della Rsu e delle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Uil Fp e Usb. Alla base della decisione, secondo quanto comunicato dai sindacati, ci sono il «perdurante silenzio dell’amministrazione» e la mancata soluzione di alcune criticità che, a loro giudizio, incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi.

Tra le principali contestazioni figurano la carenza di operatori socio-sanitari (Oss), la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale per il personale della ricerca e del supporto alla ricerca, la revoca dell’indennità di pronto soccorso per il personale Sten/Tin, oltre alle questioni legate al precariato, alle esternalizzazioni nei servizi logistici e alla rendicontazione delle risorse destinate a welfare e mobilità previste dalla convenzione con Genova Parcheggi.

La Rsu ha precisato che, nonostante lo stato di agitazione, continuerà a partecipare ai tavoli di confronto sui fondi contrattuali e sulla loro destinazione, con l’obiettivo di evitare ulteriori ritardi nell’applicazione dei benefici economici previsti dai contratti. È stato inoltre annunciato un presidio davanti alla Prefettura in occasione del tavolo di conciliazione, anche se la data non è stata ancora comunicata.

Anche Uil Fp Genova e Liguria ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, definendo «insostenibile» la situazione relativa alla carenza di Oss e chiedendo che venga utilizzata la graduatoria ancora vigente del concorso Alisa. Il sindacato ha inoltre evidenziato le criticità che riguardano il personale della ricerca, segnalando ricadute economiche e professionali.

La risposta dell’Istituto Gaslini

L’Istituto Gaslini ha diffuso una nota nella quale ribadisce che il confronto sindacale rappresenta uno strumento di dialogo, purché fondato su una corretta rappresentazione dei fatti e su dati oggettivi.

Per quanto riguarda l’assemblea sindacale, la direzione precisa di aver messo regolarmente a disposizione l’Aula Magna e sottolinea che l’eventuale presidio esterno costituisce un’iniziativa distinta, da organizzare nel rispetto delle norme di sicurezza e degli accordi con la Polizia Locale.

Sul fronte dell’organico, l’Istituto ricorda che tra il 2020 e il primo semestre del 2026 sono stati assunti 347 professionistitra personale sanitario, socio-sanitario, amministrativo e della ricerca, con un incremento complessivo del personale dipendente del 19%. Per gli operatori socio-sanitari, la direzione evidenzia un aumento delle assunzioni tra il 2023 e il 2024 e attribuisce le difficoltà attuali alla carenza strutturale di personale che interessa l’intero Servizio sanitario nazionale e all’esaurimento delle graduatorie regionali disponibili.

In merito ai pagamenti della premialità, il Gaslini afferma di lavorare per anticiparne l’erogazione a settembre, rispetto all’ipotesi iniziale di ottobre.

Sul tema del precariato, la direzione sostiene di aver favorito percorsi di stabilizzazione che hanno già interessato oltre 15 lavoratori e precisa che non sono stati effettuati licenziamenti, ma che non sono stati prorogati cinque contratti interinali. Secondo l’Istituto, i lavoratori interessati hanno potuto partecipare alle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione stabile.

Per quanto riguarda il contratto nazionale del personale della ricerca, il Gaslini spiega che l’analisi degli incarichi e dei differenziali economici di professionalità proseguirà con la nuova Direzione Scientifica, il cui insediamento è previsto dal 1° novembre. L’Istituto aggiunge di aver applicato gli istituti economici previsti dalla normativa vigente, pur evidenziando criticità legate alla quantificazione delle risorse ministeriali, e ricorda di aver già stabilizzato 72 unità di personale della ricerca, sostenendone in parte il costo con risorse proprie.

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