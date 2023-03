Garibaldi: necessaria aliquota 4% per donazione apparecchiature sanitarie

“E’ necessario introdurre l’aliquota del 4% per la donazione di apparecchiature sanitarie nei casi per i quali non sia possibile disporre l’esenzione.

In tal senso, l’Assemblea legislativa della Liguria nella seduta del luglio scorso aveva approvato l’ordine del giorno della Lega.

Rispondendo alla mia ulteriore interrogazione per conoscere quali iniziative Regione Liguria abbia messo in atto, ora l’assessore competente ha spiegato che l’Ente regionale non ha potestà normativa in tal senso perché risulta essere di competenza dello Stato, ma che verificherà comunque se e in quale modo altre Regioni abbiano affrontato il problema per comprendere come sia possibile intervenire in tal senso”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi.