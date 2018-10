Garassino: ruspe in azione per la legalità a Campi, sgomberato campo abusivo rom

“Sgombero campo rom abusivo in salita Cappuccini di Campi, ruspe in azione per la legalità”.

Lo ha riferito stamane l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino, che su Facebook ha anche pubblicato alcune foto dell’operazione a Genova Cornigliano: “Problemi di possibili allagamenti per il vicino asilo e di igiene per i minori che ci vivevano”.

I rom da tempo avevano preso abusivamente possesso dell’area non lontana dal Santuario di Coronata e intorno alle 8 di oggi gli agenti della Polizia Locale dei reparti Giudiziaria e Vivibilità, coadiuvati nell’operazione dai colleghi della Polizia di Stato, hanno sgomberato il campo nomadi che si trovava in pessime condizioni igienico sanitarie, ormai “compromesse”.

“Salita Cappuccini di Campi, sgombero campo Rom abusivo – ha commentato il consigliere comunale Maurizio Amorfini (Lega) – con la nostra amministrazione e grazie all’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino, si passa dalle parole ai fatti”.

“Ruspe in azione stamane nella nostra delegazione in Salita Cappuccini di Campi – ha aggiunto la consigliera municipale leghista Teresa Lapolla – per sgombero campo rom. É il secondo campo che viene sgomberato nel territorio del Medio Ponente e che era tollerato dalla sinistra che governa ancora qui. Ringrazio l’assessore Garassino. L’illegalità non è più gradita nella nostra città”.