Gambino: mi autosospendo da FdI, ma non da consigliere comunale

“A seguito dell’indagine avviata dalla Procura di Genova nei miei confronti, pur certo di poter fornire la prova della correttezza di ogni mio comportamento, ho deciso di autosospendermi dal mio partito di appartenenza, Fratelli d’Italia”.

Lo ha annunciato stamane il consigliere comunale di FdI ed ex assessore alla Sicurezza, alla Polizia locale e alla Protezione civile Sergio Gambino, che risulta indagato a vario titolo per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.

“Ho preso questa decisione – ha sottolineato Gambino – per il profondo rispetto che nutro per le persone e per i valori fondanti del partito stesso. Proseguirò, invece, nel mio percorso di consigliere comunale per adempiere, con la trasparenza che mi ha sempre contraddistinto, al mandato che i cittadini mi hanno conferito”.